Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України

Повітрофлотський проспект змінить назву на проспект Повітряних сил України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України. "За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно… І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!" - додав Кличко.

Згодом він повідомив, що Київрада ухвалила рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко в телеграм-каналі.