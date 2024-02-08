Події

13:15 08.02.2024

Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України

1 хв читати
Повітрофлотський проспект перейменували на проспект Повітряних сил України

Повітрофлотський проспект змінить назву на проспект Повітряних сил України, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні на засіданні Київради у рамках дерусифікації ухвалимо низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Частина з них тепер називатиметься іменами наших полеглих героїв та буде пов’язана з нашими Збройними силами", - написав він у телеграм-каналі в четвер.

Зокрема, йдеться про перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил України. "За таку назву виступають кияни, виступає керівництво Генштабу та ГУР, наші військові. Маємо звернення від них. І це питання ми вже обговорюємо давно… І наші захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність!" - додав Кличко.

Згодом він повідомив, що Київрада ухвалила рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту.

"Відсьогодні в Києві є проспект Повітряних сил України! Слава нашим захисникам! Слава Україні!" - написав Кличко в телеграм-каналі. 

 

 

Теги: #перейменування #повітрофлотський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:23 26.01.2024
У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

У Харкові перейменовано 65 топонімів, вул. Пушкінська стала вул. Григорія Сковороди

22:27 20.01.2024
Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом не розділяти Повітрофлотський проспект у Києві набрала потрібну кількість голосів

10:12 09.12.2023
Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян

Перейменування вулиці на честь загиблого міністра Монастирського підтримали 66% киян

16:15 30.11.2023
У застосунку "Київ Цифровий" пропонують проголосувати за перейменування вул. Сурикова на честь загиблого глави МВС Монастирського

У застосунку "Київ Цифровий" пропонують проголосувати за перейменування вул. Сурикова на честь загиблого глави МВС Монастирського

16:48 22.11.2023
Харківська міськрада перейменувала залізничну станцію і 26 топонімів

Харківська міськрада перейменувала залізничну станцію і 26 топонімів

10:18 04.10.2023
Петиція із закликом не перейменовувати Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Європейського Союзу набрала потрібну кількість голосів

Петиція із закликом не перейменовувати Повітрофлотського проспекту в Києві на проспект Європейського Союзу набрала потрібну кількість голосів

17:04 03.08.2023
УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

УІНП підготував перелік назв населених пунктів, які слід перейменувати

23:02 29.07.2023
Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

Гендиректор Музею історії України у Другій світовій війні заявив про намір перейменувати монумент "Батьківщина-мати" на "Україна-мати"

16:50 28.06.2023
Міносвіти пропонує Нацкомісії зі стандартів державної мови скасувати рекомендації про перейменування населених пунктів

Міносвіти пропонує Нацкомісії зі стандартів державної мови скасувати рекомендації про перейменування населених пунктів

15:36 28.06.2023
У Нацкомісії зі стандартів державної мови наголошують на рекомендаційному характері пропозиції щодо перейменування Запоріжжя

У Нацкомісії зі стандартів державної мови наголошують на рекомендаційному характері пропозиції щодо перейменування Запоріжжя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

Окупанти обстріляли Селидове на Донеччині, є загиблий і семеро поранених, серед них 7-річна дитина

Сирський відвідав військових на бахмутському напрямку, було ухвалено низку рішень

Окупанти за добу втратили 910 осіб

ОСТАННЄ

В Україні 4 особи позбавлені наукових ступенів, 2 відмовилися добровільно і стосовно 11 скасовано рішення про присудження у 2022-2023 рр. - МОН

Кличко: Київрада звернеться до Кабміну, щоб уряд продовжив виплати соціальної допомоги для ВПО

Центр психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста відкрили в Ірпені

СБУ виявила три схрони з ворожою зброєю та вибухівкою, зокрема гранатомети біля Києва

ПП "Зосин-Устилуг" із 12 лютого буде частково заблоковано

У п'ятницю та суботу в усій Україні, крім півдня, очікуються дощі та снігопади

Поліція розшукує озброєного зловмисника, який розстріляв автомобіль заступника міського голови Нікополя

Ворог за добу втратив 409 осіб живої сили та 34 од. військової техніки на таврійському напрямку - Тарнавський

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на авдіївському напрямку

Усіх спецпризначенців поліції Дніпропетровської області буде переведено до бригади "Лють"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА