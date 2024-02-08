У п'ятницю та суботу в усій Україні, крім півдня, очікуються дощі та снігопади

Опади у вигляді мокрого снігу та дощу очікуються 9 лютого повсюдно в Україні, окрім півдня, у Карпатах і на Закарпатті місцями значні опади.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у північній частині країни в п'ятницю на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в північній частині України, східних і Полтавській областях протягом доби від 2° тепла до 3° морозу (вночі в Чернігівській і Сумській областях 6-11° морозу), на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°, на Одещині та в Криму до 16°.

У Києві 9 лютого мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 0-2° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь час метеорологічних спостережень 9 лютого найвища температура вдень була 8,3° у 1990 р., найнижча вночі -32,2° у 1929 р.

У суботу, 10 лютого, на північному сході та сході України сніг, на решті території дощі (вночі в північних областях із мокрим снігом); вдень у південній частині без опадів.

Температура в північній і східній частині країни вночі від 2° тепла до 3° морозу, удень 2-7° тепла (у Чернігівській і Сумській областях уночі 6-11° морозу, удень 0-5° морозу); на решті території вночі 2-7° тепла, удень 7-12°, на півдні Одеської області та в Криму 11-16°.

На північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві 10 лютого дощ, уночі з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.