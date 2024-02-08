Окупанти змінили тактику ракетних ударів і, можливо, використовували північнокорейські ракети - ISW

Ракетні удари російських окупантів по Україні 7 лютого свідчать про перегони інновацій у наступі, обороні та адаптації в повітряній сфері між РФ і Україною, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Українській ППО вдалося збити більшу частину крилатих ракет Х-101/555/55 і безпілотників "Шахед", що може свідчити про те, що російські війська запустили ракети серії Х-101 і "Шахеди" з метою відволікти ППО України. Навпаки, українські сили не збили жодної крилатої ракети Х-22, балістичні ракети "Іскандер-М" або ракети класу "земля-повітря" С-300. Російські сили, можливо, спеціально розробили цей ударний пакет, щоб відволікти українську ППО за допомогою комбінації Х-101 і "Шахед" з наміром допомогти іншим ракетам дійти до намічених цілей", - ідеться у звіті за 7 лютого.

Аналітики також повідомляють, що російські сили, "судячи з усього, інтегрували у свої ударні комплекси північнокорейські ракети, які українським силам, можливо, було важче виявити і збити".

ISW зазначає, що РФ завдала удару по Києву 7 лютого втретє за 2024 рік під час візиту верховного комісара ЄС Жозепа Борреля до Києва. "США наразі беруть участь у критичних дискусіях щодо продовження військової допомоги Україні, а Росія часто приурочувала такі масовані ракетні удари до обговорень міжнародної допомоги, щоб стримати подальшу підтримку України з боку Заходу. Тому Росія, ймовірно, цілеспрямовано провела цю серію ударів і націлилася на Київ, щоб домогтися інформаційного ефекту в ЄС і колективному Заході, окрім будь-яких цілей, яких вона мала намір досягти в Україні", - зазначають аналітики.

Повідомляється також, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв у середу продовжив погрожувати застосуванням ядерної зброї. "Кремлівські чиновники та експерти постійно погрожували застосувати ядерну зброю проти членів НАТО, і ISW продовжує вважати, що ця ядерна риторика спрямована на стримування західної допомоги Україні, - йдеться у звіті.