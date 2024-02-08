На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

Російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ і Глушківку, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 22:00 внаслідок обстрілу м. Куп'янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу. Легкі тілесні ушкодження отримав 67-річний чоловік. О 22:02 стався ворожий обстріл с. Глушківка Куп'янського району. Пошкоджено приватну ферму. Вибухову травму отримав 42-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, о 19:00 окупанти завдали ударів по Курилівці, було пошкоджено приватне домоволодіння. О 8:25 за межами Григорівки внаслідок ворожого обстрілу знищено складську будівлю приватного підприємства, 1 житловий будинок знищено та 1 пошкоджено. Постраждалих немає.