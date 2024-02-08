Україна та Естонія готуються розпочати переговори щодо угоди про безпеку

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із заступницею міністра закордонних справ Естонської Республіки Кюлліке Сілласте-Еллінг, повідомляє прес-служба глави держави.

"Основна увага була приділена питанню надання нашій державі дієвих гарантій безпеки, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України, ухваленою на Вільнюському саміті НАТО в липні минулого року", - ідеться в тексті релізу.

Учасники зустрічі обговорили структуру майбутньої двосторонньої угоди про безпеку та її тематичні блоки. Також домовилися про якнайшвидший початок переговорів щодо її укладення.

Також Жовква подякував естонській стороні за нещодавнє рішення лідерів Європейського Союзу про створення нового фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Заступник керівника Офісу президента поінформував естонських колег про наступні кроки України на шляху до фактичного відкриття переговорів про членство в ЄС.

Крім того, Жовква відзначив лідерство Естонії в низці пріоритетних сфер.

"Вдячні за проактивну позицію вашої держави в питаннях використання заморожених російських активів для відбудови України, притягнення агресора до відповідальності, а також необхідності продовження санкційного тиску на Російську Федерацію. Цінуємо лідерську роль Естонії у сферах ІТ та кібербезпеки. Відповідні положення мають бути належним чином відображені в нашій майбутній угоді про безпеку", - наголосив він.