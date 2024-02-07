У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

У Голосіївському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість поранених сягнула 39 осіб, із постраждалої багатоповерхової будівлі евакуювали 40 осіб, загалом 28 врятованих, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Київ. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки завершено", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

У МВС зазначили, що внаслідок ранкової атаки в середу в Голосіївському районі загинули 4 людини. Із багатоповерхівки евакуювали 40 осіб і 28 врятували.

Водночас кількість постраждалих сягнула 39 осіб, а психологічну допомогу надали 85 людям.

Раніше повідомлялося про ракетну атаку РФ по Києву, внаслідок чого в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграм-каналі.