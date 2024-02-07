Події

21:47 07.02.2024

У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

1 хв читати
У Голосіївському районі завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість постраждалих сягнула 39 осіб - МВС

У Голосіївському районі Києва завершили ліквідацію наслідків ракетної атаки, кількість поранених сягнула 39 осіб, із постраждалої багатоповерхової будівлі евакуювали 40 осіб, загалом 28 врятованих, повідомила пресслужба міністерства внутрішніх справ України.

"Київ. Роботи з ліквідації наслідків російської атаки завершено", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі відомства.

У МВС зазначили, що внаслідок ранкової атаки в середу в Голосіївському районі загинули 4 людини. Із багатоповерхівки евакуювали 40 осіб і 28 врятували.

Водночас кількість постраждалих сягнула 39 осіб, а психологічну допомогу надали 85 людям.

Раніше повідомлялося про ракетну атаку РФ по Києву, внаслідок чого в Голосіївському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко в телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #рф #атака #київ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:38 07.02.2024
Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

20:10 07.02.2024
15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

15 волонтерів ТЧХУ допомагали постраждалим від ракетної атаки в Києві

19:53 07.02.2024
"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

"Експоцентр України" оцінив збитки від ракетного обстрілу в 300 тис. грн

19:46 07.02.2024
На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

На Дніпропетровщині окупанти влучили безпілотником по поліцейському автомобілю, правоохоронці не постраждали

19:26 07.02.2024
Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

16:11 07.02.2024
РФ набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях в Україні - ГУР МО

РФ набирає найманців у Сирії для участі в бойових діях в Україні - ГУР МО

15:49 07.02.2024
У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

У Києві відкрили курси електромонтерок для жінок з інвалідністю, ВПО та матерів, які самостійно виховують дітей

14:48 07.02.2024
Кількість постраждалих у Києві зросла до 40 осіб - КМВА

Кількість постраждалих у Києві зросла до 40 осіб - КМВА

13:23 07.02.2024
У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

У Києві кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки збільшилася до 38 осіб - КМВА

11:59 07.02.2024
Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 35 осіб - Кличко

Кількість постраждалих у Києві збільшилася до 35 осіб - Кличко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна має домогтися цього року конфіскації російських активів - Зеленський

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

Зеленський обговорив із Боррелем постачання боєприпасів в Україну

Через ранкову атаку окупантів у Дніпропетровській області поранено три людини

Унаслідок ранкової ракетної атаки в Київській області пошкоджено 58 приватних будинків, 6 квартир, будинок культури та навчальний заклад - ОВА

ОСТАННЄ

Залужний схвалив зміни в акредитації журналістів під час воєнного стану

Прем'єр Ізраїлю сподівається перемогти ХАМАС за кілька місяців

Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

Бізнес закликав доопрацювати законопроєкт про мобілізацію до 2-го читання

ЗСУ за добу завдали ударів по 9 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки - Генштаб ЗСУ

У Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено 119 житлових будинків

Окупанти за добу обстріляли понад 100 населених пунктів в Україні - Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили за добу 34 атаки окупантів на авдіївському напрямку і 20 на мар'їнському

Міністри оборони США та України обговорили ситуацію на полі бою і майбутнє засідання у форматі "Рамштайн"

Столтенберг вітає створення Сил безпілотних систем в українській армії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА