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20:47 07.02.2024

Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

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Фахівці працюють над тим, щоб "синя" лінія метро в Києві запрацювала у звичайному режимі до кінця літа - мер

Фахівці докладають максимум зусиль, щоб до кінця літа поточного року ділянка київського метрополітену між станціями "Деміївська" та "Либідська" на Оболонсько-Теремківській ("синій", М2) лінії запрацювала у звичайному режимі, сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Ми вже отримали попередні висновки експертів Науково-дослідної судово-експертної установи про причину деформації тунелю на "синій" гілці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська". Експерти говорять про помилкові проєктні рішення та неякісні будівельно-монтажні роботи зі спорудження конструкції тунелю цієї ділянки. Експертне дослідження триває. Остаточні висновки буде надано після розробки котловану та обстеження й експертизи тунелю ззовні", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

Він зазначив, що ця ділянка тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах: ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

"На сьогодні вже підписали договори на виконання проєктних і першочергових відновлювальних і підготовчих робіт... Проєктна документація буде надана на експертизу до 12 лютого. Експертиза триватиме 3-4 тижні. Але буде остаточно визначено вартість та уточнено терміни виконання робіт. Одразу після затвердження проєкту розпочнемо основні відновлювальні будівельні роботи", - сказав Кличко.

Як повідомлялося, 8 грудня 2023 року було припинено рух поїздів метрополітену на відрізку між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії метро. За попередніми даними, це сталося через розгерметизацію тунелю й появу тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю на зазначеній ділянці метрополітену. Передбачається, що відновлювальні роботи на аварійній ділянці метро можуть тривати до шести місяців.

13 грудня було відновлено рух поїздів метрополітену між станціями "Теремки" і "Деміївська" на Оболонсько-Теремківській лінії з інтервалом 13-17 хвилин. Отже, усі станції метро відновили свою роботу, проте неробочим залишився аварійний перегін між станціями "Либідська" та "Деміївська" і лінія залишилася розірваною до закінчення ремонтних робіт.

Теги: #метро #кличко

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