Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

Унаслідок ранкової ракетної атаки ворога в Дніпровському районі Києва пошкоджено тепломережі - 355 житлових будинків опинилися без опалення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків. Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.