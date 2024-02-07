Події

19:26 07.02.2024

Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

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Через ранкову атаку окупантів у Дніпровському районі Києва без опалення 355 житлових будинків

Унаслідок ранкової ракетної атаки ворога в Дніпровському районі Києва пошкоджено тепломережі - 355 житлових будинків опинилися без опалення, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"У Дніпровському районі пошкодження тепломережі. Без опалення 355 житлових будинків. Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень", - написав він у телеграм-каналі в середу ввечері.

 

Теги: #атака #київ #тепломережі #наслідки

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