"Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс претензійного повернення квитків

АТ "Укрзалізниця" запустила онлайн-сервіс, у якому доступне оформлення заяви на повернення квитків в електронному вигляді менш ніж за годину до відправлення поїзда або в інших випадках, які можуть бути кваліфіковані як претензійне повернення.

"IT-команда "Укрзалізниці" продовжує розвивати онлайн-сервіси для зручності пасажирів. Тепер, щоб оформити претензійне повернення квитків (коли повернення в режимі онлайн уже закрите або апріорі недоступне), не обов'язково заповнювати паперову заяву. "Укрзалізниця" цифровізувала процес, і тепер достатньо оформити електронну версію заяви", - повідомила пресслужба компанії в телеграм-каналі у середу.

Час розгляду заяви залишається незмінним, але оформити повернення тепер можна з будь-якої точки світу - достатньо мати "Дія.Підпис" і стабільний інтернет-зв'язок, уточнили в "Укрзалізниці".

Крім того, оскільки сервіс допрацьовується, повернення паперових квитків, придбаних у касі через онлайн-сервіс, буде доступне пізніше.

У компанії зазначили, що оформлення претензійного повернення квитків можливе винятково за наявності відповідних позначок на квитках у випадках, якщо пасажир не використав квиток через хворобу або нещасний випадок і повертає квитки пізніше, ніж за годину після відправлення поїзда; проїхав лише частину дороги, не використавши квиток повністю; повертає невикористані квитки, сплачені банківською карткою в касі, із формуванням акта про повернення або невикористані квитки, придбані в Україні, але здані за кордоном.

Претензійне повернення квитків пасажир може оформити за поїздку, скасовану з вини залізниці, або в разі переведення до вагона нижчої категорії, ніж зазначено в його квитку, для отримання різниці у вартості квитка. Можна частково або повністю повернути групове замовлення.

Скористатися сервісом можна, перейшовши за посиланням https://services.uz.gov.ua, де потрібно обрати вкладку "Претензійне повернення квитків". Після заповнення електронного бланка заяви, дотримуючись інструкцій на сайті, потрібно підписати заяву за допомогою "Дія.Підпис", уточнили в "Укрзалізниці".