ПП "Ягодин-Дорогуськ" із 9 лютого буде заблоковано

Пункт пропуску (ПП) "Ягодин - Дорогуськ" буде заблоковано з 11:00 9 лютого через страйк польських фермерів, повідомила Державна митна служба у фейсбуці.

"Польські митники поінформували про те, що блокування пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" має розпочатися об 11:00 годині за київським часом 9 лютого із використанням сільськогосподарської техніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що акція протесту одноденна, вона погоджена місцевою владою до 9 березня 2024 року.

Учасники акції мають намір пропускати всі автобуси і по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також безперешкодно пропускатимуть гуманітарну допомогу та цистерни з пальним на в'їзд в Україну.

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею інформацію з'ясовують. Для цього заплановано зустрічі з представниками польської митної адміністрації.