Кількість загиблих від ракетного обстрілу в Києві зросла до чотирьох - глава МВС

Рятувальники деблокували тіло четвертого загиблого в багатоповерховому будинку Голосіївського району Києва, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"З-під завалів деблоковано тіло четвертої загиблої особи в багатоповерхівці в Голосіївському районі Києва. 19 отримали травми. Евакуйовано 60 мешканців будинку", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Постраждалим надають допомогу медики та психологи ДСНС.