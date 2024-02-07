Боррель виступає у ВР - нардеп
Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
"У Раді виступає Жозеп Боррель - верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки. Це його 6-й візит в Україну", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі в середу.
Зі свого боку співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко додала, що виступ в українському парламенті Боррель розпочав зі згадки про Революцію гідності, коли народ виступив за європейський шлях України.
Як повідомлялося, 6 лютого Боррель прибув до України з четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ у країну, щоб обговорити "непохитну підтримку України з боку ЄС - з військового боку, з фінансового боку з Ukraine facility, а також на шляху реформ ЄС".