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09:26 07.02.2024

Росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 - КМВА

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Росіяни вдарили по Києву крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 - КМВА

Російські окупанти завдали третього з початку 2024 року ракетного удару по Києву, застосувавши крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із території РФ, повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Ракети заходили на столицю кількома хвилями з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно два десятка ворожих ракет", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару в Голосіївському районі сталася пожежа в багатоповерховому житловому будинку, а також на станції технічного обслуговування. Загорілися автомобілі, пошкоджені електромережі. Екстрені служби ліквідовують загоряння.

"Черговий ракетний удар ще раз засвідчує, що ворог не відмовиться продовжувати ракетний терор Києва. Тому вкотре прошу киян та гостей столиці – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І не забувайте підтримувати та допомагати воїнам ППО та всіх Сил оборони. Їм важлива ваша підтримка! Від кожного з нас залежить наша Перемога!" - закликав голова КМВА Сергій Попко.

 

Теги: #київ #обстріли

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