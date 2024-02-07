Кількість постраждалих у Києві внаслідок ракетної атаки РФ збільшилася до трьох людей

За попередньою інформацією, у Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки РФ постраждала одна людина, повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Зафіксовано пошкодження електромережі. Інформація оновлюється", - написав він у телеграм-каналі.

Зі свого боку мер Києва Віталій Кличко уточнив: "Одну постраждалу госпіталізували медики з багатоповерхівки в Голосіївському районі, де сталося загоряння внаслідок ворожої атаки".

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив про двох постраждалих у Дніпровському районі столиці. Медики надали їм допомогу на місці.