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04:10 07.02.2024

Британський ВМФ провів ротацію бойових кораблів у Червоному морі

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Британський ВМФ провів ротацію бойових кораблів у Червоному морі

Британський фрегат HMS Richmond змінив у Червоному морі есмінець HMS Diamond для продовження операції із захисту торгового судноплавства в регіоні від атак єменських хуситів, повідомило у вівторок Міноборони Сполученого Королівства.

"На тлі триваючих атак хуситів проти комерційних суден бойовий корабель королівського флоту HMS Richmond змінює (есмінець) HMS Diamond для забезпечення свободи навігації в Червоному морі", - йдеться в повідомленні.

Есмінець HMS Diamond приєднався до багатонаціональної операції Operation Prosperity із захисту торгового судноплавства в регіоні в грудні минулого року, нагадали у військовому відомстві. Він тричі потрапляв під вогонь хуситів, успішно відбивши дев'ять атак безпілотників із застосуванням ракет Sea Viper і зенітної артилерії.

Видання UK Defence Journal раніше повідомляло, що есмінець HMS Diamond не зможе довго протистояти ракетним ударам єменських хуситів через обмеженість боєкомплекту. Він оснащений 48 установками вертикального пуску для ракет-перехоплювачів. За час перебування корабля на бойовому чергуванні в Червоному морі його ракети багаторазово використовувалися для перехоплення єменських протикорабельних ракет і дронів. Однак британський флот наразі не може забезпечити підвезення нового боєкомплекту через відсутність у бойовому строю готових до виходу в море суден постачання.

Що стосується фрегата HMS Richmond, то він оснащений ще меншою кількістю пускових установок зенітних керованих ракет - всього 32-ма.

Під час наймасштабнішої серії ударів, яку здійснили хусити 9 січня, американські бойові кораблі та палубна авіація, а також британський есмінець збили 18 безпілотників, дві протикорабельні крилаті та дві протикорабельні балістичні ракети, випущені з району проходження десятків торгових суден.

Наразі на півдні Червоного моря в рамках багатонаціональної операції Operation Prosperity перебуває угруповання ВМС США у складі атомного авіаносця USS Dwight Eisenhower, на якому базуються 48 винищувачів-бомбардувальників F/A-18, крейсера USS Philippine Sea, есмінців USS Gravely, USS Mason, USS Carney і USS Laboon, а також атомного підводного човна USS Florida.

Збройні сили США і Британії протягом останніх тижнів завдали серію масштабних ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені.

Теги: #флот #ротація #великобританія

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