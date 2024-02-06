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14:34 06.02.2024

Українські солдати на передовій очікують рішення щодо збільшення та прискорення постачання ЄС артилерійських снарядів - Кулеба

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Україна розраховує на те, що ЄС у найкоротші терміни прискорить і збільшить постачання артилерійських снарядів у достатній кількості, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На спільній пресконференції з португальським колегою Жоаном Гомешем Кравінью Кулеба наголосив, що доки триває війна, Україна потребуватиме нарощування обсягів допомоги та забезпечення регулярності постачань.

Так, глави МЗС України та Португалії обговорили подальшу військову допомогу Києву і на двосторонній основі, і через механізми ЄС.

"Ми проговорили шляхи, у який спосіб ЄС може збільшити постачання артилерійських снарядів в Україну. Є конкретне розуміння, що і як слід робити. Ми схвалюємо активну позицію Європейського Союзу в пошуку цих рішень і щиро сподіваємося, що вони увінчаються успіхом. Одразу можу сказати, що українські солдати на передовій надзвичайно очікують цього рішення і будуть вдячні кожній європейській країні, яка долучиться до них задля того, щоб більша кількість артилерійських снарядів у найкоротший термін потрапила в Україну", - сказав Кулеба.

Кулеба зазначив, що Португалія залучена до реалізації буквально всіх міжнародних ініціатив України з протидії російській агресії. Зокрема міністри домовилися продовжити тісну співпрацю щодо реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського, включно із залученням до неї учасників з Африки та Латинської Америки.

"Дякуємо Португалії за практичний внесок у другий пункт Формули миру - продовольча безпека, і виділення 5 мільйонів євро на ініціативу "Зерно з України", - додав міністр.

За словами глави МЗС України, однією з ключових тем переговорів стала тема використання заморожених російських активів для підтримки України.

"Ми розуміємо перебіг дискусій, які відбуваються всередині Європейського Союзу, на рівні G7. Дякуємо Португалії за конструктивну позицію в цьому питанні. І розраховуємо, що рішення буде ухвалено і щодо податку на прибуток, і самого прибутку, і російських активів", - сказав Кулеба.

Міністри також обговорили шлях України до членства в ЄС і НАТО.

"Ми також проговорили кроки щодо схвалення переговорної рамки і скликання першої міжурядової конференції з проведення переговорів між Україною та ЄС. Маємо чітке розуміння графіка і кроків щодо ухвалення цих рішень. Будемо щодня і щотижня просуватися вперед", - зазначив міністр.

Теги: #кулеба #португалія #кравінью

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