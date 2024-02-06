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10:58 06.02.2024

ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

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ТЧХУ навчили вчених - членів експедиції в Антарктиду надавати першу допомогу

Інструктори Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) навчили надавати першу домедичну допомогу вчених - членів експедиції в Антарктиду.

"Команда вчених, яка вирушає у відрядження до Антарктиди на півтора року, пройшла тренінг із першої допомоги від інструкторів Українського Червоного Хреста в Києві", - повідомило ТЧХУ у фейсбуці.

Програма навчання сформована так, що 60% тренінгу становлять обов'язкові практичні відпрацювання: відновне положення, серцево-легенева реанімація, зупинка кровотеч, допомога при травмах.

В ТЧХУ наголосили, що навички надання першої допомоги є життєво важливими під час роботи науковців у складних умовах південного континенту.

 

Теги: #антарктида #тренінг #тчху

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