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Повідомлено про підозру п'ятьом агентам ворожої розвідки, серед них - теперішні й колишні посадовці українських спецслужб

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Повідомлено про підозру п'ятьом агентам ворожої розвідки, серед них - теперішні й колишні посадовці українських спецслужб

П'ятьом громадянам України, серед яких - колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки України та співробітник одного з обласних управлінь СБУ - повідомлено про підозру в державній зраді як агентам ворожої військової контррозвідки.

"Повідомлено про підозру в державній зраді п'ятьом агентам військової контррозвідки фсб рф, серед яких колишні та теперішні посадові особи спецслужб", - ідеться в повідомленні Офісу генерального прокурора в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, цим п'ятьом громадянам України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ст. 111 КК України).

За даними слідства, підозрювані були дистанційно завербовані та входили в агентурну мережу керівника розвідувального центру військової контррозвідки ФСБ РФ.

"До цієї мережі входили колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник одного з обласних управлінь СБУ. Підозрювані передавали представникам спецслужб держави-агресора розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти", - ідеться в повідомленні відомства.

В Офісі генпрокурора наголошують, що співробітник СБУ передавав інформацію про фортифікаційні споруди й інженерні загородження поблизу берегової лінії Одеси, координати місць розташування реактивних систем залпового вогню в Харкові.

"Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, передавав ворогу особисті дані співробітників ГУР МОУ, інформацію про пункти дислокації та автомобілі, що їх використовує українська військова розвідка", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що колишній посадовець Служби зовнішньої розвідки України, завербований ФСБ РФ іще до повномасштабного вторгнення, під час перебування на службі збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року здавав канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Також, за інформацією відомства, він передавав окупантам таємну інформацію про особливості роботи та систему охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що до агентурної мережі входив і працівник одного з металургійних підприємств Запоріжжя - за завданням куратора з ФСБ РФ за гроші він збирав інформацію щодо переміщення та розміщення підрозділів ЗСУ на території Запорізької області.

За кожне виконане завдання агенти отримували кошти від спецслужб РФ.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює СБУ.

 

Теги: #офіс_генпрокурора #агенти_рф

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