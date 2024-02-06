У Хмельницькій області через негоду знеструмлено 20 населених пунктів

На Хмельниччині через негоду знеструмлено 20 населених пунктів, без електроенергії залишилися понад 2600 абонентів, повідомили в обласній військовій адміністрації у вівторок уранці.

"Станом на ранок в області внаслідок негоди знеструмлено 20 населених пунктів (із них 13 частково) у Городоцькій, Кам'янець-Подільській, Старокостянтинівській громадах. Без електроенергії залишилися 2677 абонентів, зокрема 2601 побутових і 76 непобутових", - ідеться в телеграм-каналі обладміністрації.

За даними ОВА, енергетики працюють над ліквідацією наслідків негоди. Задіяно 6 бригад, 14 робітників і 6 одиниць техніки.