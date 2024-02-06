Події

08:21 06.02.2024

За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

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За минулу добу в Херсонській області у результаті обстрілів загинуло п’ятеро людей, ще одна дістала поранення

За минулу добу окупанти здійснили 16 обстрілів населених пунктів Херсонської області, унаслідок влучань загинули 5 осіб, ще одна дістала поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у вівторок уранці.

"За минулу добу противник здійснив 16 обстрілів, випустивши 181 снаряд, із застосуванням артилерії, мінометів, танків, РСЗВ і БПЛА", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Прокудін наголосив, що "через російську агресію 5 людей загинули, ще 1 людина дістала поранення".

Повідомляють, що російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області; припортову інфраструктуру.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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