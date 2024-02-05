Одним із результатів Саміту миру має бути вільне та безпечне Чорне море - Зеленський

Одним із відчутних результатів реалізації Української формули миру стане вільне та безпечне судноплавство в Чорному морі, а його акваторія буде звільнена від російської збройної агресії. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський на Черкащині під час регіонального засідання Конгресу місцевих та регіональних влад, повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

"У нас є, наприклад, Формула миру. Ми вирішимо питання про перший саміт на рівні лідерів. І ми хочемо вийти з результатом, зокрема - вільного та безпечного Чорного моря. Саме так, як передбачено Формулою миру. Усі будуть заходити в Чорне море: габаритні, негабаритні судна, будь-який об'єм. Буде вільне мореплавство", - сказав Зеленський.

Президент нагадав, що торік Україна відтіснила російські кораблі із судноплавних шляхів у Чорному морі та показала, що експортні коридори працюють без російського впливу і не треба шукати інших шляхів і портів для експорту продовольства.

Пресслужба наголошує, що в пункті 2 Формули миру Президента Володимира Зеленського "Продовольча безпека" зазначається, що питання продовольчої безпеки має бути позбавлене збройної складової (deweaponized). Зокрема, необхідно забезпечити вільне, повне та безпечне судноплавство в Чорному та Азовському морях, відновити суверенний контроль України над українськими портами, створити нові порти та розширити асортимент українських товарів, що транспортуються морем.