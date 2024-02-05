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20:25 05.02.2024

У короля Великої Британії Карла III діагностували рак

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У короля Великої Британії Карла III діагностували рак

У короля Великої Британії Карла III діагностували рак, і він розпочав курс лікування, повідомляє в понеділок Sky News із посиланням на Букінгемський палац.

"Його Величність проходив лікування у зв'язку з доброякісним збільшенням передміхурової залози. Під час лікування було виявлено іншу проблему, яку пізніше було діагностовано як форму раку", - йдеться в заяві Букінгемського палацу.

Лікарі порадили монарху на час лікування від раку призупинити всі публічні обов'язки.

Повідомляється також, що Карл III вдячний команді медиків, яка змогла швидко виявити проблему.

У лютому канцелярія Букінгемського палацу повідомила, що король Великої Британії проходить лікування, пов'язане зі збільшенням передміхурової залози.

Теги: #рак #король #британія

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