Події

17:03 05.02.2024

В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

2 хв читати
В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

Представників іноземних, консульських установ або представництв міжнародних організацій не пускатимуть до населених пунктів, що постійно перебувають під обстрілом російських військ, без узгодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Заборонено в'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини. Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, що їх постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

У переліку небезпечних 39 населених пунктів Херсонської області: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

"Кілька днів тому через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець - поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", - наголосив перший заступник начальника Херсонської ОДА, заступник голови Ради оборони Херсонської області Дмитро Бутрій, висловлювання якого наводить пресслужба.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:55 05.02.2024
Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

Минулого тижня інтенсивність обстрілів з боку РФ збільшилася майже на чверть, загинули 12 осіб - МВС

09:41 05.02.2024
Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

Окупанти за добу обстріляли 11 сіл у Чернігівській і Сумській областях, без жертв - ОК "Північ"

09:22 05.02.2024
Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

08:43 05.02.2024
Окупанти збільшили кількість авіаударів по населених пунктах Харківщини, є руйнування

Окупанти збільшили кількість авіаударів по населених пунктах Харківщини, є руйнування

08:04 05.02.2024
Окупанти з артилерії знову обстрілювали Нікопольщину

Окупанти з артилерії знову обстрілювали Нікопольщину

06:58 05.02.2024
Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області

19:29 04.02.2024
Окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 13 будинків і ЛЕП, без жертв

Окупанти обстріляли Нікополь, пошкоджено 13 будинків і ЛЕП, без жертв

11:17 04.02.2024
Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Окупанти 6 разів обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

11:12 04.02.2024
За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Покровського та Бахмутського районів, поранено місцевого жителя - Донецька ОВА

08:58 04.02.2024
За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області

За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

Нідерланди готують до постачання Україні ще шість винищувачів F-16 - міністр оборони

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду України викрито на виправданні російської агресії - СБУ

ОСТАННЄ

Лапутіна подала у відставку з посади міністра у справах ветеранів

Зеленський відвідав Кропивницький, провів нараду щодо захисту критичної інфраструктури та допомоги ВПО регіону

Під час перекладу пісень під час Нацвідбору на "Євробачення-2024" використовувалася українська жестова мова - перекладачка

Двох харків'ян, які передавали окупантам дані про дислокацію ЗСУ, засуджено до 15 років ув'язнення - прокуратура

Нідерланди готують до постачання Україні ще шість винищувачів F-16 - міністр оборони

У Києві затримали ексменеджерку банку, яка виманила в колишніх клієнтів 86 млн грн

Офіс генпрокурора: Викрито злочинну групу, причетну до викрадення та вбивства жительки Латвії

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику СБУ в Криму Кулінічу - Суспільне

Заступниця генпрокурора Литвинова: Додому повернулися лише 388 з усіх депортованих до РФ українських дітей

Керівника структурного підрозділу Верховного Суду України викрито на виправданні російської агресії - СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА