В'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини без узгодження з владою заборонено - обладміністрація

Представників іноземних, консульських установ або представництв міжнародних організацій не пускатимуть до населених пунктів, що постійно перебувають під обстрілом російських військ, без узгодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації (ОВА).

"Заборонено в'їзд іноземних волонтерів до низки небезпечних громад Херсонщини. Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням до населених пунктів, що їх постійно обстрілює ворог, не пускатимуть представників іноземних, консульських установ чи представництв міжнародних організацій", - ідеться в повідомленні Херсонської ОВА в телеграм-каналі в понеділок.

Як повідомляється, таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

У переліку небезпечних 39 населених пунктів Херсонської області: Кізомис, Велетенське, Берегове, Янтарне, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Іванівка, Тягинка, Львове, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам’янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Червоний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка та Осокорівка.

"Кілька днів тому через ворожий удар по Бериславу загинули двоє громадян Франції, волонтерів організації HEKS EPER. Троє їхніх співгромадян та українець - поранені. У воєнний час ніхто не може гарантувати безпеку, але ми маємо чітко фіксувати перебування людей у місцях активних бойових дій", - наголосив перший заступник начальника Херсонської ОДА, заступник голови Ради оборони Херсонської області Дмитро Бутрій, висловлювання якого наводить пресслужба.