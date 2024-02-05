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10:56 05.02.2024

Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

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Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту №10456, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб із 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року.

 

 

 

Теги: #мобілізація #воєнний_стан #законопроєкти

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