Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану і загальної мобілізації

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкти про продовження термінів дії воєнного стану в Україні та проведення загальної мобілізації.

Відповідні законопроєкти №10456 і №10457 зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Згідно з пояснювальною запискою законопроєкту №10456, термін дії воєнного стану в Україні президент пропонує продовжити на 90 діб із 5 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року.