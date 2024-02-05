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10:09 05.02.2024

Україна може позбавити РФ можливості утримувати стратегічну ініціативу на фронті у 2024 році - ISW

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Україна може позбавити РФ можливості утримувати стратегічну ініціативу на фронті у 2024 році - ISW

Російські війська можуть вільно переміщати свої резерви між різними ділянками фронту, доки РФ утримує стратегічну ініціативу на всьому театрі воєнних дій, проте Україна могла б позбавити РФ цієї можливості, зазначають в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"ISW продовжує вважати, що активна українська оборона на всьому театрі воєнних дій у 2024 році поступиться стратегічній ініціативі Росії, що дасть змогу Москві визначати, де, коли та в якому масштабі відбуваються бойові дії в Україні, і відповідним чином розподіляти російські ресурси, водночас змушуючи Україну відповісти. Однак Україна могла б позбавити Росію цієї можливості й оскаржити цю ініціативу", - йдеться у зведенні за 4 лютого.

Водночас наголошується, що російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК) навряд чи зможе повністю підтримати російські резерви, незважаючи на здатність РФ підтримувати нинішній темп операцій і зусилля, що тривають, із розширення ОПК. "Російський ОПК, як і раніше, навряд чи зможе підтримати масштабнішу мобілізацію живої сили, і, ймовірно, йому доведеться різко розширитися для підтримки більших наступальних операцій, які потребуватимуть використання більшої кількості людських резервів", - наголошується у зведенні.

ISW вважає, що у РФ буде можливість розширити свій ОПК і накопичити ресурси, якщо вона збереже ініціативу на всьому театрі воєнних дій протягом 2024 року, проте навряд чи такою мірою, щоб забезпечити в поточному році великі маси мобілізованих резервістів або призовників.

Теги: #зведення #isw

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