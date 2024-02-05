Ворог за добу 36 разів обстріляв Херсонську область, поранено одну людину - ОВА

За минулу добу ворог здійснив 36 обстрілів Херсонської області, по обласному центру окупанти випустили 32 снаряди, внаслідок чого одна людина дістала поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив 36 обстрілів, випустивши 132 снаряди, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ та БпЛА. По місту Херсон ворог спрямував 32 снаряди. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області; музей у Херсоні. Через російську агресію одна людина дістала поранення", - написав Прокудін у телеграм-каналі в понеділок уранці.