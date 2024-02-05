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06:39 05.02.2024

Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

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Байден закликав Конгрес до якнайшвидшого ухвалення законопроекту з допомогою для України

Президент США Джо Байден підтримав законопроект, що містить двопартійну угоду щодо кордону, а також допомогу Україні, і закликав Конгрес прискорити його прийняття в обох палатах, йдеться у його заяві, оприлюдненій у соцмережі Х.

"Ми досягли згоди у двопартійній угоді з питань нацбезпеки, яка охоплює найсуворіший і водночас справедливий перелік прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую це", – зазначив Байден.

Він підкреслив, що ця угода зробить кордон США безпечнішим і збереже гуманне ставлення до людей та законної імміграції, що відповідає американським цінностям.

Також двопартійна угода торкнеться і двох інших важливих пріоритетів.

"Це дозволяє Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу з партнерами по всьому світу, щоб відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від агресії РФ", - наголосив американський лідер.

За його словами, якщо "не зупинити Путіна зараз, то він не обмежиться Україною, і Сполученим Штатам доведеться витрачати на безпеку більше".

"Ця угода також дає Ізраїлю все необхідне для захисту його народу від терористів ХАМАС. І це надасть життєво важливу гуманітарну допомогу палестинському народу", - додав американський лідер.

Теги: #сша #законопроект #україна #байден

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