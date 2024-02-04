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18:53 04.02.2024

Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо водозабезпечення та захисту енергооб'єктів міст і сіл Дніпропетровської області

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Зеленський провів нараду в Кривому Розі щодо водозабезпечення та захисту енергооб'єктів міст і сіл Дніпропетровської області

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту відвідав Кривий Ріг, де провів нараду щодо водозабезпечення та захисту об'єктів енергетики міст і сіл Дніпропетровської області.

"Зараз (відвідав - ІФ-У) Кривий Ріг, увесь район та інші громади області, нарада щодо енерго- та водозабезпечення міст і сіл Дніпровщини, зокрема й Кривого. Захист енергообʼєктів. Посилення мобільних вогневих груп, ППО, РЕБ. Відновлення енергопотужностей", - повідомив Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував усім ремонтним бригадам, задіяним у відновленні критичної інфраструктури після російських обстрілів.

За словами Зеленського, він також заслухав окрему доповідь правоохоронних органів щодо захисту від диверсантів і колаборантів. "У правоохоронців є непогані результати", - зазначив він.

Теги: #кривий_ріг #зеленський

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