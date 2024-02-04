Події

16:19 04.02.2024

Зеленський обговорив із ПК "Схід" застосування західної ППО і майбутні поставки

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Зеленський обговорив із ПК "Схід" застосування західної ППО і майбутні поставки

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками повітряного командування "Схід" обговорив питання застосування та отримання західних систем протиповітряної оборони, а також нагородив бойових пілотів.

"Повітряне командування "Схід". Обговорили захист наших міст і сіл, об'єктів критичної інфраструктури та лінії фронту з повітря. Обговорили особливості застосування західних систем ППО та посилення завдяки майбутній поставці. Нагородив бойових пілотів", - написав Зеленський у телеграм-каналі у неділю. 

Теги: #схід #зеленський

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