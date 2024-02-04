Події

08:01 04.02.2024

Армія РФ здійснила 37 обстрілів Херсонської області

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Армія РФ здійснила 37 обстрілів Херсонської області

За минулу добу армія РФ 37 разів обстріляла Херсонську область, по обласному центру ворог випустив 13 снарядів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у зведенні вранці неділі.

"За минулу добу противник здійснив 37 обстрілів, випустивши 92 снаряди, із застосуванням мінометів, артилерії, РСЗВ, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог спрямував 13 снарядів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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