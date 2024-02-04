4 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 711 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 711 RUSSIAN AGRESSION

4 лютого відзначають Всесвітній день боротьби проти раку, Міжнародний день людського братерства, День народження гумових калош, день народження мережі Фейсбук.

У США - Національний день домашнього супу, в Японії - сніговий фестиваль у Саппоро.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Миколи Студита.

Всесвітній день боротьби проти раку

Всесвітній день боротьби проти раку або Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, відзначається 4 лютого, - це щорічний захід, організований Міжнародним протираковим союзом.

Рак виникає, коли в клітинах організму відбуваються певні зміни, що спричиняють аномальний і неконтрольований ріст клітин та утворення пухлини. Без правильного лікування пухлина збільшується і розростається по всьому організму. Порушення часто фатальні. У 2000 році на Всесвітньому саміті з боротьби проти раку, який проходив у Парижі, було вирішено оголосити 4 лютого Всесвітнім днем боротьби з раковими захворюваннями.

Міжнародний день людського братерства

21 грудня 2020 року Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію, згідно з якою було засновано нову пам'ятну дату - Міжнародний день людського братерства.

Щорічною датою святкування обрано 4 лютого, яка приурочена до підписання цього дня 2019 року під час зустрічі Папи римського Франциска II і Верховного імама Аль-Азхара Ахмада ат-Таєба документа, названого "Людське братерство в ім'я миру в усьому світі та спільного життя".

День заснування мережі Фейсбук

Найбільшу соціальну мережу у світі, якою володіє компанія Meta Platforms (до 28 жовтня 2021 року - Facebook Inc.), заснував 4 лютого 2004 року Марк Цукерберг та його сусіди по кімнаті під час навчання в Гарвардському університеті - Едуардо Саверін, Дастін Московіц та Кріс Г'юз.

Ще цього дня:

1906 - Департамент поліції Нью-Йорка постановив використовувати відбитки пальців для ідентифікації злочинців;

1941 - Запатентовано тефлон;

1945 - У Лівадії (Крим) відкрилася Ялтинська конференція - дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії та СРСР з метою розв'язання питань закінчення Другої світової війни та післявоєнного устрою;

1969 - Ясір Арафат очолив Організацію визволення Палестини;

1970 - Засновано місто Прип'ять;

1971 - Оголошено про банкрутство британської компанії "Роллс-Ройс";

1992 - Уго Чавес здійснив спробу державного перевороту у Венесуелі (стане президентом у 1999);

2004 - Розпочала роботу соціальна мережа Фейсбук. Її заснував студент Гарвардського університету Марк Цукерберг;

2005 - Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України.

2021 - у Запоріжжі сталася пожежа в Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні, внаслідок якої загинуло четверо людей, а ще двоє постраждали.

Церковне свято

Преподобний Миколай сповідник, ігумен Студійський, пам'ять якого вшановується цього дня, жив у 9 столітті. Під час жорстоких гонінь візантійського імператора Льва Вірменина на християн, преподобний Миколай розділив долю преподобного Феодора Студита: їх неодноразово запроторювали до в'язниць і всіляко катували. Однак вони продовжували ревно поширювати православ'я серед християн. За своє сповідницьке і подвижницьке життя Миколай отримав від Бога дар зцілень, який не вичерпався і після його кончини 868 року.

Іменини: Олександр, Олексій, Андрій, Ганна, Аркадій, Борис, Василь, Георгій, Дмитро, Катерина, Іван, Іван, Йосип, Кирило, Михайло, Микола, Петро, Сергій, Федір, Юрій.