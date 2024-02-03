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19:17 03.02.2024

Прем'єр Фінляндії повідомив про плани залишити закритим кордон із Росією

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Прем'єр Фінляндії повідомив про плани залишити закритим кордон із Росією

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що не може бути мови про відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією.

"Очевидно, що ми не можемо відкрити кордони. Одночасно з цим нам потрібно підготувати заходи проти будь-якого нелегального проникнення. Цим зараз активно опікується уряд. Легких рішень не буде. Але головний принцип у тому, що ми подбаємо про безпеку кордонів Фінляндії, про національну безпеку. Це зараз на першому місці", - сказав Орпо, слова в суботу якого наводить портал Yle.

У листопаді минулого року уряд Фінляндії ухвалив рішення про закриття всіх восьми пасажирських переходів на східному кордоні, мотивуючи це масовим пропуском до фінського кордону мігрантів із третіх країн.

14 грудня було відкрито прикордонні переходи Ваалімаа і Ніірала, але того ж дня було ухвалено рішення знову закрити їх на один місяць "із міркувань безпеки". Потім аналогічне рішення ухвалили 11 січня. Згідно з рішенням уряду, східний кордон залишиться закритим до 11 лютого.

 

 

Теги: #росія #фінляндія #кордони

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