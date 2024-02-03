Події

15:59 03.02.2024

Ворог обстріляв села Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено три десятки житлових будинків, школу та об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

1 хв читати

Унаслідок обстрілу села Качкарівка на Бериславщині значних пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури, поцілили також у будівлю школи, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нещадно атакувати Херсонщину. Учора під вогнем опинилося село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Ще один приліт припав по школі. Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:56 03.02.2024
В Авдіївці внаслідок влучання у приватний будинок поранено цивільного - поліція

В Авдіївці внаслідок влучання у приватний будинок поранено цивільного - поліція

10:56 03.02.2024
Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, пошкоджено житлові будинки та електромережу - голова ОВА

Росіяни завдали авіаудару по Куп'янську, пошкоджено житлові будинки та електромережу - голова ОВА

08:49 03.02.2024
У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

08:35 03.02.2024
Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

07:35 03.02.2024
У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб

У Дніпропетровській області через атаку БПЛА виникли дві пожежі, без світла залишилися 15 тис. осіб

15:52 02.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Херсону збільшилася до двох осіб - ОВА

09:45 02.02.2024
За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

За добу окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Запорізькій області, поранені дві людини - голова ОВА

08:35 02.02.2024
Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

Ворог 25 разів обстріляв Херсон, а по області випустив понад тисячу снарядів, є жертви і поранені

08:28 02.02.2024
На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

На Харківщині внаслідок бойових дій знеструмлено 64 населені пункти

07:44 02.02.2024
У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

У Дніпропетровській області збили три ворожі БПЛА, проте внаслідок одного влучання знеструмлено 40 тис. користувачів, зокрема дві шахти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

Сили оборони за добу ліквідували 880 окупантів

ОСТАННЄ

Генпрокурор у Лондоні провів низку офіційних зустрічей з питань юридичної відповідальності РФ за злочин агресії

Зеленський вручив сертифікати на квартири Героям України та їхнім родинам

Зеленський нагородив військовослужбовців ГУР

У РФ розстріляли пілота Ту-95 - ГУР МО України

Сніг із дощем очікуються на більшій частині України найближчими днями

Унаслідок ДТП у Рівненській області загинули 4 людини, 13 дітей залишилися сиротами

Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини відвідали клініку "Шаріте", де лікують евакуйованих українських пацієнтів

Пожежа на НПЗ у російському Волгограді стала результатом атаки безпілотників СБУ

За підозрою у вбивстві 15-річної Пиявчик поліцейські затримали неповнолітнього юнака

Канада розглядає можливість передання Україні ракет CRV7

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА