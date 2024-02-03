Ворог обстріляв села Качкарівка на Херсонщині: пошкоджено три десятки житлових будинків, школу та об'єкт критичної інфраструктури - ОВА

Унаслідок обстрілу села Качкарівка на Бериславщині значних пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури, поцілили також у будівлю школи, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти продовжують нещадно атакувати Херсонщину. Учора під вогнем опинилося село Качкарівка на Бериславщині. На населений пункт росіяни скинули керовані авіабомби. Унаслідок обстрілу значних пошкоджень зазнали три десятки житлових будинків та об'єкт критичної інфраструктури. Ще один приліт припав по школі. Дивом обійшлося без постраждалих серед місцевих жителів", - написав Прокудін у телеграм-каналі в суботу.