Канада розглядає можливість передання Україні ракет CRV7

Канадська консервативна опозиція виступила із закликом до нинішнього уряду передати Україні десятки тисяч надлишків ракет класу "повітря-земля", що підпадають під утилізацію, повідомляє CBC.

"Лідер опозиції П'єр Пуальєвр виступив із таким закликом у п'ятницю під час дебатів у Палаті громад щодо законопроєкту про оновлення угоди стосовно вільної торгівлі між Канадою та Україною. У збройних силах Канади є запас із 83 303 ракет CRV7, зброї 1980-х років, яку було виведено з експлуатації на початку 2000-х років", - зазначається в повідомленні.

Три роки тому уряд Канади підписав контракт на утилізацію ракет протягом кількох років.

Пуальєвр сказав, що він розуміє, чому Україна попросила Канаду пожертвувати CRV7 замість того, щоб знищити їх.

"Настав час для того, щоб менше розмовляти і більше діяти. Замість того, щоб змушувати канадців платити мільйони доларів за списання цієї зброї, вона має бути передана Україні, яка зможе використати її для захисту суверенітету", - сказав Пуальєвр у заяві для ЗМІ.

Міністерство національної оборони Канади в п'ятницю визнало, що все ще має ракети, і їх розглядають як частину можливого майбутнього пакету військових пожертвувань.

Проблема, за словами представника міністерства оборони, полягає в тому, що, хоча Канада все ще має десятки тисяч ракет та їхніх двигунів, не всі з них мають боєголовки.

Речник міністра оборони Білла Блера підтвердив, що уряд розглядає можливість передання ракет у дар.

"Перш ніж відправити обладнання в Україну, ми тісно співпрацюємо з Україною, щоб гарантувати, що будь-яка пожертва відповідатиме її військовим потребам. Ми вивчаємо експлуатаційну ефективність обладнання і застосовуємо той самий процес щодо запасу ракет CRV7, куплених кілька десятиліть тому ВПС США. Зокрема, ми проводимо випробування, щоб переконатися, що це обладнання є ефективним в експлуатації та безпечним для транспортування в Україну, перш ніж зробити будь-яке потенційне пожертвування", - пояснив він.