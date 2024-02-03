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08:49 03.02.2024

У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

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У Херсонській області за добу через обстріли семеро людей дістали поранення, зокрема одна дитина

За минулу добу армія РФ 67 разів обстріляла Херсонську область, унаслідок чого 7 осіб дістали поранення, зокрема одна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у суботу вранці.

"За минулу добу противник здійснив 67 обстрілів, випустивши 218 снарядів, із застосуванням артилерії, мінометів, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації. По Херсону ворог спрямував 49 снарядів, зокрема керовану авіабомбу", - написав він у своєму телеграм-каналі.

"Через російську агресію 7 осіб дістали поранення, з них - 1 дитина", - наголосив Прокудін.

За даними ОВА, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, пошкодили об'єкти критичної інфраструктури та навчальні заклади в обласному центрі й у Херсонському районі; поцілили в дитячий садочок у Бериславському районі, завдали руйнувань магазинам і медичному закладу в Херсоні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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