Події

08:35 03.02.2024

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

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Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів на Харківщині, постраждалих не зафіксовано

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп'янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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