Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують аварійні відключення електроенергії

Після нічної атаки БПЛА у Кривому Розі запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії, лікарні та міська інфраструктура переходять на генератори, повідомив голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул приблизно о 08.00 суботи.

"Енергетики вводять графіки аварійних відключень (за тим алгоритмом, який був минулого року під час блекаутів). За 10 хв зупиниться швидкісний трамвай. Частина лікарень, вода, тепло (там, де це можливо) переходять на генератори", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул попередив, що будуть "віялові перебої з електроенергією та зв'язком".

Також він нагадав, що в місті створено 213 "Пунктів незламності" - там є електрика, тепло і все необхідне.