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00:22 03.02.2024

ЗС США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії

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ЗС США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку та Сирії

 Центральне командування США (Центком) повідомляє, що в п'ятницю, 2 лютого, збройні сили США завдали ударів в Іраку та Сирії по іранських силах Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) і пов'язаних із ними групах ополченців.

"Збройні сили США завдали ударів більш ніж по 85 цілям, використовуючи численні літаки, зокрема й дальні бомбардувальники, які вилетіли зі Сполучених Штатів. Під час авіаударів було застосовано понад 125 високоточних боєприпасів. Серед об'єктів, по яких було завдано ударів, - командні та оперативні центри, розвідувальні центри, склади ракет, безпілотних літальних апаратів, а також об'єкти логістичного та бойового ланцюга поставок бойовиків та їхніх спонсорів із КВІР, які сприяли атакам проти сил США та коаліції", - повідомляє Центком у соцмережі X.

Як передає NBC News, за словами представника Міністерства оборони США, у п'ятницю Сполучені Штати завдали ударів в Іраку та Сирії у відповідь на атаку безпілотників у Йорданії, унаслідок якої загинули троє американських солдатів і більш ніж 40-ка дістали поранення.

Теги: #сша #сирія #ірак #удари

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