Окупанти за добу завдали 50 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

Російські окупанти завдали за минулу добу 50 авіаційних ударів по території України, а також здійснили 19 обстрілів позицій українських військ й українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки й інша цивільна інфраструктура", - повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Противник завдавав авіаційних ударів у районі населених пунктів Вільхуватка, Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області, Олександропіль, Новокалинове, Очеретине, Вугледар і Старомайорське Донецької області, Херсон і Республіканець Херсонської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Середина-Буда Сумської області, Вовчанськ Харківської області, Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка й Вугледар Донецької області, Гуляйполе та Оріхів Запорізької області, Херсон і Берислав Херсонської області, Очаків Миколаївської області.