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12:40 02.02.2024

Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

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Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році - Кулеба

Україна спільно з партнерами зробить так, щоб рішення щодо використання заморожених російських активів ухвалили у 2024 році, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна спільно з партнерами зробить рішення щодо використання заморожених російських активів у 2024 році. Тобто це рішення буде ухвалено у 2024 році. Я не маю в цьому жодних сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій", - сказав Кулеба на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві.

Окремо український міністр зазначив, що це рішення має свої складнощі і не виключив, що його ухвалюватимуть частинами.

"Тобто спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, щодо самого прибутку і, врешті-решт, щодо самого активу. Але те, що ми йдемо цим шляхом, уже є перші результати, і це рішення буде у 2024 році - це факт", - запевнив Кулеба.

Теги: #кулеба #активи_рф

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