П'ять ворожих "шахедів" ППО ліквідувала на півдні України - Сили оборони півдня

Українська ППО ліквідувала п'ять ворожих "шахедів" на півдні країни, повідомляють Сили оборони півдня.

"Вночі ворог знову тероризував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136". 5 БПЛА точно знищено в нашій зоні відповідальності: 3 на Кіровоградщині та 2 на Херсонщині", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що бойова робота підрозділів ППО тривала близько шести годин.

Водночас ворог поцілив в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області.

У Силах оборони додали, що внаслідок цієї атаки люди не постраждали.