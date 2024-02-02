Події

08:12 02.02.2024

ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

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ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих "шахедів"

Українська ППО ліквідувала 11 із 24 ворожих ударних безпілотників, запущених окупантами з двох напрямків по чотирьох українських областях, зокрема, по об'єктах інфраструктури однієї з них, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Силами і засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БПЛА в межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в ніч на 2 лютого противник атакував 24 ударними БПЛА типу "Shahed-136/131" за напрямками Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - Крим. Зокрема, удар був спрямований по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.

Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

Про наслідки ворожої атаки повідомлять на місцях, додали у відомстві.

 

 

 

Теги: #зведення #повітряні_сили

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