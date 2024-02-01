Україна потребує 2024 року отримання 18 млрд. євро від Євросоюзу

Україна потребує У 2024 році надання двох траншів підтримки Євросоюзу загальною сумою 18 млрд. євро, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний кожній із 27 країн Євросоюзу та керівникам європейських інституцій. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся за аналогією з попереднім форматом підтримки", - сказав він.

"Перші два транші - ми потребуємо більшої суми, 18 мільярдів євро на рік. А далі стійкість держави буде. Команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання", - сказав він.