У Миколаївській області внаслідок детонації боєприпасу одна людина загинула, ще троє постраждали - ДСНС

У четвер у полі біля с. Євгенівка Миколаївської області четверо чоловіків підірвалися на боєприпасі, внаслідок цього одна людина загинула, ще троє постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні близько 14:00 години рятувальників сповістили про те, що поблизу с. Євгенівка Снігурівської територіальної громади Баштанського району на відкритій території четверо чоловіків підірвалися на невідомому боєприпасі. Двоє постраждалих дісталися медичного закладу самостійно, одного до лікарні транспортували каретою швидкої допомоги. Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку й передали медикам", - ідеться в повідомленні, розміщеному в телеграм-каналі.

У ДСНС зазначають, що сапери обстежують територію, проте роботи ускладнюються через те, що подія сталася на полі, захаращеному високою травою.