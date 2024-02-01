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16:20 01.02.2024

ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та прискорить доставку боєприпасів - висновки засідання Євроради

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ЄС продовжить надавати військову підтримку Україні та прискорить доставку боєприпасів - висновки засідання Євроради

Лідери Європейського Союзу підтвердили рішучість продовжувати надавати Україні військову допомогу, так само як і прискорити доставку боєприпасів.

Про це йдеться у висновках, схвалених за підсумками позачергового засідання Європейської ради, яке відбулося в четвер у Брюсселі.

"Європейська рада підтверджує рішучість Європейського Союзу та держав-членів продовжувати надавати своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також за допомогою прямої двосторонньої допомоги держав-членів відповідно до потреб України. Рада переглядатиме це питання", - йдеться в документі.

У висновках зазначається, що Європейська рада розглянула роботу Ради з військової підтримки України в межах Європейського фонду миру і пропоноване збільшення його загальної фінансової стелі. "Європейська рада пропонує Раді до початку березня 2024 року внести поправки до рішення Ради 2021/509 на основі пропозиції високого представника для Українського фонду допомоги та пропоновані ключові умови з урахуванням пропозицій держав-членів", - деталізується в документі.

Крім того, лідери ЄС підтвердили "гостру необхідність прискорити доставку боєприпасів і ракет, особливо з урахуванням зобов'язання надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів. "Європейська рада схвалює досягнутий прогрес і закликає держави-члени вивчити всі варіанти задоволення потреб України та прискорення зусиль у цьому напрямі, включно з продовженням пожертвування запасів, переспрямуванням наявних замовлень і розміщенням необхідних нових замовлень, що сприятиме збільшенню виробничих потужностей європейської промисловості", - наголошується у висновках.

Лідери ЄС також зазначили, що військову підтримку і зобов'язання щодо гарантування безпеки надаватимуть за повної поваги до безпеки та оборонної політики деяких держав-членів і зважаючи на безпеку та оборонні інтереси всіх держав-членів".

"Європейська рада нагадує про свої попередні висновки та підтверджує позицію Європейського Союзу щодо непохитного зобов'язання продовжувати забезпечувати сильну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку України та її народу стільки, скільки буде потрібно", - запевнили лідери ЄС.

Теги: #україна #єс #боєприпаси

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