Шмигаль: Гуманітарне розмінування є важливим напрямом роботи майбутньої посівної кампанії

Гуманітарне розмінування є важливим напрямом роботи майбутньої посівної кампанії, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Готуємося до третьої посівної кампанії в умовах великої війни. І гуманітарне розмінування є важливим напрямком роботи. Цьогоріч у державному бюджеті ми вперше заклали 3 млрд грн на програми гуманітарного розмінування. Дав завдання Мінекономіки з іншими дотичними органами затвердити план пріоритезації розмінування, а також подати постанову, яка врегулює порядок компенсації сільгоспвиробникам за проведене розмінування", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами наради.

Прем'єр наголосив на важливості того, щоб закупівлі послуг із розмінування були доступні для кожного сільгоспвиробника.

Шмигаль наголосив, що для цього Мінекономіки разом із міжнародними партнерами мають напрацювати відповідний механізм, щоб ним могли скористатися, зокрема малі фермери.

"Готуємо і проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів. А також працюємо над цифровізацією цього процесу. Крім того, на засіданні Національного органу з протимінної діяльності буде розглянуто стратегію гуманітарного розмінування, яку далі буде винесено на засідання РНБО", - розповів він.