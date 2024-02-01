ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

Рішення лідерів Європейського Союзу про надання Україні EUR50 млрд фінансової допомоги супроводжується умовою щорічного обговорення виконання з метою надання рекомендацій.

Відповідне рішення прописано у висновках Європейської ради, схваленого в четвер у Брюсселі.

"На основі річного звіту Комісії про реалізацію Ukraine Facility (Українського фонду) Європейська рада буде щорічно проводити дебати з питань реалізації фонду з метою надання рекомендацій. За необхідності через два роки Європейська рада запропонує Комісії внести пропозицію для розгляду в контексті багаторічного бюджету ЄС (MFF)", - ідеться в документі, яким володіє агентство "Інтерфакс-Україна".