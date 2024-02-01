Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за продовження фінансової підтримки України.

"Вдячний Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до EUR50 млрд на 2024-2027 роки", - написав Зеленський у твіттері.

Він наголосив на важливості того, що рішення було ухвалено одноголосно всіма 27 лідерами.

"Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - додав президент.