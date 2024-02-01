Події

13:22 01.02.2024

Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

1 хв читати
Зеленський подякував ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за продовження фінансової підтримки України.

"Вдячний Шарлю Мішелю та лідерам держав-членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до EUR50 млрд на 2024-2027 роки", - написав Зеленський у твіттері.

Він наголосив на важливості того, що рішення було ухвалено одноголосно всіма 27 лідерами.

"Продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію", - додав президент. 

Теги: #зеленський #ukraine_facility

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 01.02.2024
Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

Шмигаль після рішення Євроради щодо програми Ukraine Facility: Це вагомий внесок у нашу спільну перемогу

16:39 31.01.2024
Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

Зеленський: Майже половина з 207 звільнених полонених - захисники Маріуполя

14:56 31.01.2024
Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

Зеленський оголосив про повернення додому 207 полонених

19:55 30.01.2024
Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

Україна нарощує виробництво дронів і боєприпасів - Зеленський

18:00 30.01.2024
Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

Єрмак і Расмуссен поінформували Зеленського про плани щодо створення міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України

20:44 29.01.2024
Зеленський: Потрібна продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі

Зеленський: Потрібна продуктивність із кожним сусідом у Євросоюзі

09:35 29.01.2024
Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

Якщо підтримку США Україні буде припинено, Європа сама не впорається - Зеленський

19:53 27.01.2024
Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

Зеленський відзначив комунікацію з партнерами щодо активів РФ: За цей місяць ми наблизилися до вирішення

00:06 27.01.2024
Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

Зеленський видав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи для співробітництва влади та бізнесу

23:44 26.01.2024
Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

Зеленський оголосив про створення Всеукраїнської економічної платформи

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Мішель продовжує консультації з Орбаном, Макроном, Шольцом, Мелоні та іншими

ОСТАННЄ

"Укрнафта" надала НАБУ всю необхідну інформацію про закупівлі - компанія

ЄС щороку обговорюватиме, як Україна використовує EUR50 млрд, з метою надання рекомендацій - висновки Євроради

На рейді Донузлава знищено ракетний катер окупантів - ГУР

В Аргентині затримано сина російського олігарха Чуркіна, який обманом намагався зберегти бізнес в Україні - ДБР

Генпрокурор: Треба використовувати всі можливості для повернення додому депортованих РФ українських дітей

Найближчої доби в Україні очікуються мокрий сніг і дощ

Лідери ЄС одноголосно схвалили EUR50 млрд для України - Мішель

Глава МВС: Нацгвардія в січні 2024 року знищила й вивела з ладу 112 ворожих танків

Науседа оптимістичний, що рішення про EUR50 млрд для України схвалять 27 країн ЄС

Буданов: Кількість артилерійських систем і боєприпасів - один із ключових факторів у війні з РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА