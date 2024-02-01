Події

11:10 01.02.2024

Прем'єр-міністр Польщі: Проблем із "втомою" від України немає, у нас втома від Орбана

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Прем'єр-міністр Польщі: Проблем із "втомою" від України немає, у нас втома від Орбана

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск перед позачерговим засіданням Європейської ради розкритикував "егоїстичну гру" угорського колеги Віктора Орбана.

"Я маю на увазі, що проблем із так званою втомою від України точно немає. У нас наразі втома від Орбана в Брюсселі. Нам потрібно вирішити так багато проблем. Подивіться на вулиці не лише в Брюсселі", - сказав він у четвер у Брюсселі журналістам після прибуття на засідання Європейської ради.

Туск наголосив, що сьогодні необхідно зміцнити єдність навколо України, яка бореться проти Росії та її агресивної політики.

"Я не можу зрозуміти, не можу прийняти цю дуже дивну і дуже егоїстичну гру Віктора Орбана. І немає місця компромісу щодо наших принципів, таких як верховенство закону, і, звісно ж, немає місця компромісу щодо питання України. І тому те, що ми можемо запропонувати Віктору Орбану, як завжди, - це ставитися до нього справедливо, відповідно до наших правил і процедур, і нічого більше", - заявив прем'єр-міністр. 

Теги: #туск

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