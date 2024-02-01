В Україні у 2023 році значно розширили виробництво БПЛА - Міноборони

У 2023 році було суттєво масштабовано українське виробництво БПЛА, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"67 моделей українських БПЛА отримали кодифікацію, 58 отримали держконтракт. Загалом на ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що в планах на 2024 рік - у рази збільшити кількість дронів на фронті. "Агенція оборонних закупівель" уже наразі підписує довгострокові контракти.

"Не хочу говорити точну цифру, але йдеться про сотні тисяч різних типів, під виконання різних завдань. Це без FPV - розвідка, коригування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.